أخبار عاجلة

مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

لجنة لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بأبناء حلايب وشلاتين

Google+ Print
لجنة لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بأبناء حلايب وشلاتين لجنة لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بأبناء حلايب وشلاتين

الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي

صدق الفريق أول  صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على دفع لجنة تجنيدية لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين من أبناء مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد ووادى العلاقى الذين تخلفوا عن التجنيد حتى تجاوزوا سن الامتناع ” ثلاثون عاماً ” وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية الخاصة بهم ، والرد على كافة الاستفسارات التجنيدية التى تخص المواطنين بقطاع برنيس العسكرى خلال المدة من 25 – 29 / 12 / 2016.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تقدمها القوات المسلحة للتيسير على الشبان من أبناء هذه المناطق الحدودية الذين تخلفوا عن التجنيد ولم يتم إنهاء مواقفهم التجنيدية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا