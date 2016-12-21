لجنة لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بأبناء حلايب وشلاتين

صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على دفع لجنة تجنيدية لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين من أبناء مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد ووادى العلاقى الذين تخلفوا عن التجنيد حتى تجاوزوا سن الامتناع ” ثلاثون عاماً ” وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية الخاصة بهم ، والرد على كافة الاستفسارات التجنيدية التى تخص المواطنين بقطاع برنيس العسكرى خلال المدة من 25 – 29 / 12 / 2016.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تقدمها القوات المسلحة للتيسير على الشبان من أبناء هذه المناطق الحدودية الذين تخلفوا عن التجنيد ولم يتم إنهاء مواقفهم التجنيدية.