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جنايات القاهرة تستكمل سماع الشهود فى أحداث «استاد الدفاع الجوي»

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جنايات القاهرة تستكمل سماع الشهود فى أحداث «استاد الدفاع الجوي» جنايات القاهرة تستكمل سماع الشهود فى أحداث «استاد الدفاع الجوي»

أحداث الدفاع الجوي

مراسل ONA

تواصل محكمة جنايات القاهرة ، سماع شهادات الشهود في القضية المعروفة بـ”أحداث ستاد الدفاع الجوي”.

ورفضت المحكمة توجيه سؤال الدفاع للشاهد ، الدفاع ، اللواء محمد سالم ، مدير القرية الأولمبية التي يقع فيها ستاد الدفاع الجوي، عن إذا ما كان من الطبيعي أن تتسلح اجهات الأمنية المكلفة بتأمين الستاد بأسلحة الخرطوش و قنابل الغاز لمواجهة إحتشاد الجماهير ، ليقول القاضي بأن ذلك ليس من إختصاص الشاهد

وسال الدفاع الشاهد كذلك ، عن مسئول اقامة الممر الحديدي امام بوابة الجماهير وعن إذا ما كان قد طٌلب منه إقامة ذلك المرر ، ليجيب الشاهد بأنه لا يتذكر التفاصيل وأن أقواله بالتحقيقات

وأبدى للواء خالد متولي ، والذي شغل منصب حكمدار القاهرة وقت الأحداث ، عدم تذكره تفاصيل الواقعة وتمكسه بما جاء في اقواله بالتحقيقات .

وأضاف اللواء “متولي” ، خلال شهادته ، على انه حالياً على المعاش ، وأجاب على تساؤل الدفاع بخصوص الممر الحديدي وإطلاق قنابل الغاز خلال الأحداث ، بالإشارة الى تمسكه باقواله في التحقيقات وأن الأحداث تمت من فترة طويلة

وسأل الدفاع ، اللواء محمد سالم ، مدير القرية الأولمبية التي يقع فيها ستاد الدفاع الجوي ، عن مسئول اقامة الممر الحديدي امام بوابة الجماهير وعن إذا ما كان قد طٌلب منه إقامة ذلك المرر ، ليجيب الشاهد بأنه لا يتذكر التفاصيل وأن أقواله بالتحقيقات

ورفضت المحكمة توجيه سؤال الدفاع للشاهد ، عن إذا ما كان من الطبيعي أن تتسلح اجهات الأمنية المكلفة بتأمين الستاد بأسلحة الخرطوش و قنابل الغاز لمواجهة إحتشاد الجماهير ، ليقول القاضي بأن ذلك ليس من إختصاص الشاهد

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم «البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة»، وكانت المحكمة قررت -في فبراير الماضي- إعادة التحقيق في القضية.

 

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