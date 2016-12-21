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2245 متهم هارب من أحكام قضائية حصيلة حملة أمنية بالغربية

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2245 متهم هارب من أحكام قضائية حصيلة حملة أمنية بالغربية 2245 متهم هارب من أحكام قضائية حصيلة حملة أمنية بالغربية

>الغربية - إسلام الخياط

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من تنفيذ 2245 حكم بحق هاربين من أحكام جنائية وقضايا جنح، فيما تم تحصيل 15124 جنيه فى حملات أمنية مكبرة على مستوي قري ومراكز المحافظة .

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن العميد مسعد أبوسكين رئيس مباحث المديرية ومعاونيه من ضباط إدارة البحث الجنائي من القبض على 20 هارباً من أحكام جنائية، و1207 هاربين من أحكام فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و988 فى الغرامات، و27 فى مخالفات.

وبلغ إجمالى الأحكام 2245 حكماً، فيما تم تحصيل 15124 جنيه، وحررت المحاضر اللازمة لهم وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 


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