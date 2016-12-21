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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 27 فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلة

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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 27 فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلة الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 27 فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلة

أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، 27 فلسطينيا بينهم سبعة أطفال خلال حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وذكر نادى الأسير الفلسطيني – في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) – أن قوات الاحتلال داهمت محافظة الخليل واعتقلت 6 فلسطينيين، و6 آخرين من محافظة نابلس، و7 أطفال من بلدة بيت فجار فى محافظة بيت لحم وذلك بعد دهم وتفتيش منازلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين اثنين من بلدة رنتيس في محافظة رام الله والبيرة، واثنين آخرين من محافظة سلفيت، وآخر من محافظة قلقيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من حي وادي الجوز القريب من سور القدس التاريخي، خلال مواجهات تشهدها المنطقة ويتخللها إطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع من قبل قوات الاحتلال، بالإضافة إلى اعتقال فلسطيني داخل المسجد الأقصى المبارك، لمشاركته في الهتافات الاحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين.

أ ش أ

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