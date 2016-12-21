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وزير الصحة يقرر علاج مصابي الكنيسة البطرسية بالخارج على نفقة الدولة

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وزير الصحة يقرر علاج مصابي الكنيسة البطرسية بالخارج على نفقة الدولة وزير الصحة يقرر علاج مصابي الكنيسة البطرسية بالخارج على نفقة الدولة

الدكتور احمد عماد الدين – وزير الصحة

قرر الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان سفر المصابين الذين يحتاجون للعلاج بالخارج فورا على نفقة الدولة، وذلك فى الحادث الإرهابى الذى وقع بالكنيسة البطرسية الأسبوع الماضى.

وبحسب بيان أوضح الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات المركزة والطوارئ أن وزير الصحة والسكان كلفة بدارسة، ومتابعة جميع حالات المصابين المحتجزين بالمستشفيات ، وإعداد تقارير بحالتهم الصحية لمن يحتاج السفر للعلاج بالخارج.

وأشار الى أن هذه الإجراءات قد بدأت بالفعل وتم عرض 4 حالات من المصابين الذين تتطلب حالتهم الصحية السفر على اللجان الطبية المختصة لاستصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالخارج ، موضحا أن من الحالات التى تم عرضها على اللجان، حالتين لديهم إصابة بالحبل الشوكى، وحالة لديها إصابة حادة بالوجه، وحالة تعانى من تهتك بالزراع.

لافتا إلى وجود ‪17مرضى مازالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات، منهم ‪4بمستشفى الدمرداش الجامعي حالتين بالرعاية وحالتين مستقرين، و‪4حالات بمستشفى عين شمس التخصصي حالتين لديهم إصابة بالحبل الشوكى والاخرتين مستقرتين ،و‪7حالات بمستشفى الجلاء العسكري ثلاث حالات بالرعاية و4 حالات مستقرة ، وحالة واحدة بمستشفى المعادي العسكري فى تحسن مستمر، وحالة واحدة بمستشفى دار الشفاء فى تحسن، مؤكدا ان عدد الشهداء مازالوا 26 شهيدا حتى الان.

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