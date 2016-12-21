أخبار عاجلة

8 الصبح - الفقرة الإسبوعية مع مذيع الراديو معتز عاطف وما هي إستعدادات السيارة للسفر ؟؟ -
مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

رئيس سموحة يجتمع باللاعبين لبحث أسباب تراجع النتائج

Google+ Print
رئيس سموحة يجتمع باللاعبين لبحث أسباب تراجع النتائج رئيس سموحة يجتمع باللاعبين لبحث أسباب تراجع النتائج

>كتب محمد عراقى ومحمد الجزار

عقد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، جلسة مع الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان ولاعبى الفريق، لبحث أسباب تراجع نتائج الفريق بالفترة الأخيرة.

وأكد عامر أن مجلس الإدارة يدعم ويقف خلف الفريق من أجل تصحيح المسار والعودة للنتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن النادى لا يبخل بأى دعم للفريق والجهاز الفنى.

وأضاف رئيس سموحة، أنه من الطبيعى أن تكون النتائج الإيجابية والانتصارات هى المقابل الطبيعى للدعم الذى يحظى به فريق الكرة، بينما أكد حلمى طولان المدير الفنى للفريق أن فترة توقف المسابقة ستشهد فترة إعداد للاعبى الفريق من أجل استعادة ذاكرة الانتصارات.

وأكد طولان أن الفترة المقبلة ستشهد الاعتماد على جميع اللاعبين، وأن التدريب الجاد والملعب سيكونان الفيصل فى اختيار قائمة الفريق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365