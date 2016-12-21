رئيس سموحة يجتمع باللاعبين لبحث أسباب تراجع النتائج

كتب محمد عراقى ومحمد الجزار

عقد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، جلسة مع الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان ولاعبى الفريق، لبحث أسباب تراجع نتائج الفريق بالفترة الأخيرة.

وأكد عامر أن مجلس الإدارة يدعم ويقف خلف الفريق من أجل تصحيح المسار والعودة للنتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن النادى لا يبخل بأى دعم للفريق والجهاز الفنى.

وأضاف رئيس سموحة، أنه من الطبيعى أن تكون النتائج الإيجابية والانتصارات هى المقابل الطبيعى للدعم الذى يحظى به فريق الكرة، بينما أكد حلمى طولان المدير الفنى للفريق أن فترة توقف المسابقة ستشهد فترة إعداد للاعبى الفريق من أجل استعادة ذاكرة الانتصارات.

وأكد طولان أن الفترة المقبلة ستشهد الاعتماد على جميع اللاعبين، وأن التدريب الجاد والملعب سيكونان الفيصل فى اختيار قائمة الفريق.