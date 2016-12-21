أخبار عاجلة

مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مركز شرطة بنى مزار يستقبل طلاب المدارس

Google+ Print
مركز شرطة بنى مزار يستقبل طلاب المدارس مركز شرطة بنى مزار يستقبل طلاب المدارس

>المنيا – حسن عبد الغفار

استضاف مركز شرطة بنى مزار عدد من طلاب وطالبات المدارس وتم تقديم الضيافة اللائقة لهم، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية وبناء على توجيهات اللواء فيصل دويدار، مساعد الوزير مدير أمن المنيا، بأهمية تنمية الثقافة الشرطية لدى الطفل منذ الصغر لما له من دور إيجابى على تنمية الوعى الشرطى للمجتمع، حيث تم توضيح بعض النقاط الهامة لهم، وإبراز مدى دور رجل الشرطة فى حماية الوطن وأمن المواطن.

 

وما تقدمه الشرطة من تضحيات فى حماية المؤسسات الهامة بالدولة وتقديم أرواحهم فداء للوطن والمواطنين، كما تم تفقد وحدة حقوق الإنسان بالمركز وشرح دورها الإيجابى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365