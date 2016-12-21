إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتىن بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع لجنة المصالحات بمغاغة من عقد جلسة صلح بين عائلتى عبد الفضيل وأبو العلا بمنطقة الأخصاص بمركز مغاغة، بحضور رؤس العائلات وأعضاء مجلس النواب بمقر النادى الرياضى بمغاغة، حيث تعاهد الطرفان بعدم العودة لأسباب النزاع والاتفاق على التنازل عن المحاضر المحررة بينهما وإقامة سرادق للعزاء لدى العائلتين.

تعود أحداث الواقعة بنشوب مشاجرة بمنطقة الأخصاص بمركز مغاغة فى مارس 2016 بين عائلة أبو العلا سلطان عفيفى توفى، وطرف ثانى عائلة سيد عبد اللطيف توفى، إثر حدوث مشادة كلامية بين العائلتين بسبب خلافات جيرة سابقة، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منها على الآخر بالضرب وحدث تبادل إطلاق الأعيرة النارية، ما نتج عنه مقتل سالفى الذكر من العائلتين، وتم ضبط طرفى المشاجرة وقتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.