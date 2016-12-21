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كازاخستان تعتقل 16 شخصًا يشتبه في انتمائهم للـتكفير والهجرة

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كازاخستان تعتقل 16 شخصًا يشتبه في انتمائهم للـتكفير والهجرة كازاخستان تعتقل 16 شخصًا يشتبه في انتمائهم للـتكفير والهجرة

الرئيس الكازاخي نور سلطان نزارباييف

قالت لجنة الأمن الوطني في كازاخستان يوم الأربعاء إنها اعتقلت 16 شخصا يشتبه في انتمائهم لجماعة التكفير والهجرة  المتشددة متهمة إياهم “بالتحريض على الكراهية الدينية”.

وأضافت في بيان أنها نفذت المداهمات في أربعة أقاليم “لتحييد خلايا تنظيم التكفير والهجرة المتطرف.”

وتأسست جماعة التكفير والهجرة في في الستينات وتم حظرها في كازاخستان منذ عام 2014.

وبحسب رويترز قالت لجنة الأمن الوطني إن أفراد الجماعة يتعاطفون مع “أفعال الإرهابيين في العراق وسوريا وبوجه عام يرفضون العلمانية والقوانين الدستورية.”

ومن بين الأقاليم الأخرى شملت العملية الأمنية منطقة أكتوبي التي شهدت هجوما إسلاميا في يونيو الماضي حيث قُتل 25 شخصا بينهم 18 مهاجما.

واستهدف الهجوم قاعدة للحرس الوطني ومتاجر أسلحة نارية في مدينة أكتوبي. وكان هذا أدمى حادث من نوعه منذ انفصال قازاخستان التي تقطنها أغلبية مسلمة عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

وأصدرت محكمة محلية الشهر الماضي أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق معظم المهاجمين الذين نجوا ووصفهم الإدعاء بأنهم متعاطفون مع تنظيم داعش. ولم تربط السلطات التكفير والهجرة بهذا الهجوم.

ويقاتل آلاف المواطنين من دول آسيا الوسطى مع متشددي الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وحذرت السلطات طويلا من أنهم قد يعودون للبلاد وينفذون هجمات.

 

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