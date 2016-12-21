سقوط 3 سودانيين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالتجمع الخامس

كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ألقت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، التجمع على تشكيل عصابى إفريقى مكون من 3 سودانيين، تخصصوا فى سرقة السيارت بشوارع المنطقة بعد كسر الزجاج والاستيلاء على ما بداخلها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.

شاهد ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بشارع التسعين، أحد الأشخاص أثناء قيامه بكسر زجاج إحدى السيارات المتوقفة وتحمل أرقام (ى أ ب 415) ماركة شيفرولية أفيو، وتم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى 4000 جنيه وتبين أنه "محمد.ع.ا." 48 سنة "سودانى الجنسية" تاجر ومقيم بمدينة نصر.

كما ضبط بصحبته كلا من "مصعب.م..ح." 23 سنة تاجر "سودانى الجنسية" ومقيم العجوزة، و"معتز .ح.ك." 48 سنة تاجر "سودانى الجنسية" ومقيم العجوزة، أثناء تواجدهما داخل السيارة رقم (م ن 6712) ماركة نيسان صنى فضى اللون "مستأجرة " قيادة الأخير.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على المبلغ المالى المضبوط بحوزة الأول من داخل سيارة المجنى عليه بأسلوب كسر الزجاج باستخدام "بوجيه"، وتم التوصل للمجنى عليه وتبين أنه "عمرو.ع.ع." 34 سنة حاصل على بكالوريوس معلومات إدارية ومقيم مصر الجديدة وبسؤاله اتهمهم بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .