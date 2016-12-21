أخبار عاجلة

مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

بلدية دبي ترد على شائعة احتواء منتج الأندومي على الديدان

Google+ Print
بلدية دبي ترد على شائعة احتواء منتج الأندومي على الديدان بلدية دبي ترد على شائعة احتواء منتج الأندومي على الديدان

نفت إيمان البستكي، مدير إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي صحة ما يتم تداوله من خلال مقطع مرئي تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احتواء منتج "الأندومي" على ديدان، حيث تم مؤخراً تداول أكثر من مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يروج لوجود ديدان في منتج الأندومي بنكهة الدجاج.

وأفادت البستكي بأن الإدارة تنصح الجميع بعدم تداول مثل هذه المقاطع والتفكير بعواقبها قبل إعادة إرسالها فقد يكون هدفها المنافسة التجارية أو حتى بغرض اللهو والتسلية، وهذه المقاطع تساعد على نشر معلومات غير صحيحة بين أفراد المجتمع وخلق البلبلة بين المستهلكين، والأسلم هو الرجوع إلى الجهات المختصة قبل النشر للتحقق من أي معلومات يود المستهلك معرفتها والحصول على الإجابة العلمية الصحيحة والموثوق بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو| أستاذ قانون: من يعارض الطوارئ «إرهابي»

فيديو| أستاذ قانون: من يعارض الطوارئ «إرهابي»

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد

فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد