مهاجم تونسى وآخر نيجيرى على ردار المقاولون

كتب سليمان النقر

أرسل مسئولو نادى المقاولون العرب تأشيرتين لمهاجمين، أحدهما تونسى والآخر نيجيرى، من أجل القدوم إلى القاهرة والخضوع لفترة اختبار فى صفوف الذئاب، قبل انضمامها لصفوف الذئاب خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لتدعيم خط هجوم المقاولون فى الدور الثانى بالدورى.

ويحتاج المقاولون للتعاقد مع مهاجمين أفريقيين خلال انتقالات الشتاء لتدعيم صفوفه فى يناير المقبل فى ظل النقص العددى فى صفوف الذئاب، حيث لا يوجد لديه سوى 3 مهاجمين هم محمد فضل وأحمد على وكريم مصطفى، لاسيما أنه لا يضم سوى أفريقى واحد هو الإيفوارى ديديه كوريه ويحتاج للاعبين فى انتقالات الشتاء.