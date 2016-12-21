بالصور.. وزير الداخلية: مراجعة تشريعات المرور وتقديم قانون جديد لحل مشاكل الحوادث

كتب محمود عبد الراضى - تصوير أشرف فوزى

قال اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية، إن الوزارة بصدد دراسة ومراجعة كافة التشريعات الخاصة بالمرور، والتقدم بقانون جديد للقضاء على مشاكل المرور.

وأضاف وزير الداخلية، خلال كلمة ألقاها بالإنابة عنه اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام بندوة "المرور مسئولية الجميع" التى تقام بمركز بحوث الشرطة، إن مشكلة المرور مشكلة مجتمعية تحتاج إلى تضافر كافة الجهود لحلها.

وتابع أنه مؤخراً تم تطوير العنصر البشرى بالمرور والاستعانة بالتقنيات الحديثة للقضاء على مشاكل المرور.