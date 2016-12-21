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المستشار السياحى بألمانيا: تسيير 4 رحلات لـشرم الشيخ بدءا من الجمعة

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المستشار السياحى بألمانيا: تسيير 4 رحلات لـشرم الشيخ بدءا من الجمعة المستشار السياحى بألمانيا: تسيير 4 رحلات لـشرم الشيخ بدءا من الجمعة

>كتبت ميرفت رشاد

أعلن محمد عبد الجبار المستشار السياحى بألمانيا، عن بدء تسيير 4 رحلات طيران أسبوعيا من ألمانيا إلى مدينة شرم الشيخ اعتبارا من 23 ديسمبر الجارى، متوقعا أن يشهد موسم الشتاء تدفقا سياحيا كبيرا من أوروبا وخاصة من ألمانيا، فى ظل وجود أكثر من 115 رحلات طيران أسبوعية مؤكدة من ألمانيا إلى المدن المصرية المختلفة.

 

وقال عبد الجبار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المكتب السياحى ببرلين بالتعاون مع السفير بدر عبد العاطى، السفير المصرى لدى ألمانيا، نجح فى تسيير 4 رحلات أسبوعيا لشرم الشيخ بالتعاون مع أحد منظمى الرحلات الألمان وشركة الطيران "فلاى إيجيبت ".

 

وأضاف المستشار السياحى، أن شركة "إير كايرو" قامت بتسيير أولى رحلاتها الأسبوعية من مدينة "فرانكفورت" الألمانية إلى شرم الشيخ أكتوبر الماضى، ليصل إجمالى الرحلات القادمة من ألمانيا 5 رحلات أسبوعيا لشرم الشيخ، لافتا إلى أنه يأتى ذلك فى ضوء التوجهات التى أصدرها يحيى راشد وزير السياحة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا .

 

وأضاف "عبد الجبار" أن هناك 4 رحلات يتم تسييرها من المدن الألمانية لمدينة الأقصر، لدفع التدفقات السياحية الوافدة من السوق الألمانى لمصر، لافتا إلى ضرورة تخفيض قيمة الضرائب المفروضة على السائح الألمانى للسفر إلى عكس الدول المنافسة الأخرى، ما يؤثر على الحركة السياحية للمقصد السياحى المصرى.

 

وأكد "عبد الجبار" أن السفير بدر عبد العاطى، يسعى لإلغاء قرار هيئة الطيران المدنى الألمانى المتعلق بتجنب التحليق فوق شبه جزيرة سيناء أقل من 26 ألف قدم.


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