أخبار عاجلة

مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

انطلاق المؤتمر السنوى لطب المجتمع لمناقشة الأمراض الأكثر انتشاراً

Google+ Print
انطلاق المؤتمر السنوى لطب المجتمع لمناقشة الأمراض الأكثر انتشاراً انطلاق المؤتمر السنوى لطب المجتمع لمناقشة الأمراض الأكثر انتشاراً

>كتبت أمنية فايد

انطلق منذ قليل المؤتمر السنوى الثانى المتكامل للأبحاث الطلابية والمشاريع البحثية لقسم طب المجتمع والبيئة طب الصناعات، والذى يستمر على مدار يومين، بمركز التدريب وتطوير التعليم بمستشفيات جامعة عين شمس. 

 

يشارك فى المؤتمر طلاب من كلية الطب العسكرى، الأزهر، الإسكندرية، طنطا، طب بورسعيد، جامعة للعلوم والتكنولوجيا، كلية علوم جامعة القاهرة، وكلية تمريض جامعة عين شمس والقاهرة. 

 

ويناقش المؤتمر 50 بحثا على مدار يومين فى المجالات المختلفة، وهى الطب البديل ومعدل انتشار الأنيميا وفيروس c فى القرى المصرية، انتشار العنف بين طلاب المدارس، والمخاطر التى يتعرض لها العاملون فى مجال الطب، تعاطى المخدرات بين طلاب الجامعة، بالاضافة إلى خطوات الوقاية من سرطان الثدى وانتقال فيروس زيكا واستخدام الخلايا الجذعية فى العلاج وانتشار العدوى فى الرعايات المركزة والجديد فى علاج فيروس c. 

 

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتينى عميد كلية طب عين شمس، ويرأس المؤتمر الدكتور محمود العوضى رئيس قسم طب المجتمع كلية طب جامعة عين شمس.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر