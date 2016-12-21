انطلاق المؤتمر السنوى لطب المجتمع لمناقشة الأمراض الأكثر انتشاراً

كتبت أمنية فايد

انطلق منذ قليل المؤتمر السنوى الثانى المتكامل للأبحاث الطلابية والمشاريع البحثية لقسم طب المجتمع والبيئة طب الصناعات، والذى يستمر على مدار يومين، بمركز التدريب وتطوير التعليم بمستشفيات جامعة عين شمس.

يشارك فى المؤتمر طلاب من كلية الطب العسكرى، الأزهر، الإسكندرية، طنطا، طب بورسعيد، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كلية علوم جامعة القاهرة، وكلية تمريض جامعة عين شمس والقاهرة.

ويناقش المؤتمر 50 بحثا على مدار يومين فى المجالات المختلفة، وهى الطب البديل ومعدل انتشار الأنيميا وفيروس c فى القرى المصرية، انتشار العنف بين طلاب المدارس، والمخاطر التى يتعرض لها العاملون فى مجال الطب، تعاطى المخدرات بين طلاب الجامعة، بالاضافة إلى خطوات الوقاية من سرطان الثدى وانتقال فيروس زيكا واستخدام الخلايا الجذعية فى العلاج وانتشار العدوى فى الرعايات المركزة والجديد فى علاج فيروس c.

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتينى عميد كلية طب عين شمس، ويرأس المؤتمر الدكتور محمود العوضى رئيس قسم طب المجتمع كلية طب جامعة عين شمس.