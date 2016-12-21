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تسليم 169 معمل حاسب آلى للمدارس الإعدادية والابتدائية بالمنيا

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تسليم 169 معمل حاسب آلى للمدارس الإعدادية والابتدائية بالمنيا تسليم 169 معمل حاسب آلى للمدارس الإعدادية والابتدائية بالمنيا

>المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، الانتهاء من تجهيز وتسليم 169 معمل للحاسب الآلى وتركيبهم بعدد من مدارس المرحلة الابتدائية والإعدادية على مستوى إدارات المنيا التعليمية، ضمن خطة دعم العملية التعليمية وتوفير الأدوات والأساليب التكنولوجية الحديثة للطلاب.

وقال رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم ،إنه تم تغطية جميع مدارس المرحلة الإعدادية، وقد تم توزيع المعامل على الإدارات التعليمية جاء بواقع 12 معمل بالعدوة، 16 بمغاغة ،20 ببنى مزار، 16 بمطاى ،20 بسمالوط، 37 بالمنيا، 16 بابوقرقاص ،20 بملوى ،12 بديرمواس، مشيراً إلى أن مشتملات المعمل تضم 10 أجهزة كومبيوتر وجهاز لاب توب و10 كراسى و10 تربيزة و2 مروحة إلى جانب المستلزمات الكهربائية اللازمة للتوصيل.

 


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