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«المركزي»: حصيلة عمليات التجارة الخارجية منذ تعويم الجنيه بلغت 7.9 مليار دولار

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«المركزي»: حصيلة عمليات التجارة الخارجية منذ تعويم الجنيه بلغت 7.9 مليار دولار «المركزي»: حصيلة عمليات التجارة الخارجية منذ تعويم الجنيه بلغت 7.9 مليار دولار

أرشيفية

قال البنك المركزي، في بيان له اليوم الأربعاء، إن أرصدة عمليات التجارة الخارجية التى تم تنفيذها بعد تحرير سعر الصرف خلال الفترة من 3 نوفمبر حتى 14 ديسمبر 2016، وصلت إلى 7.9 مليار دولار منها 4.6 مليار دولار موارد تم استخدامها فى سداد اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل وتم فتح اعتمادات مستندية بمقدار 3.3 مليار دولار.

كان البنك المركزي،  قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم – سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة بالنقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.

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