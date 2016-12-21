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البحوث الفلكية: شتاء هذا العام يستمر 88 يوما و23 ساعة و45 دقيقة

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البحوث الفلكية: شتاء هذا العام يستمر 88 يوما و23 ساعة و45 دقيقة البحوث الفلكية: شتاء هذا العام يستمر 88 يوما و23 ساعة و45 دقيقة

الشتاء في

صرح الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن فصل الشتاء هذا العام (يبدأ فلكيا في الساعة الثانية عشرة و44 دقيقة بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي للقاهرة) سيستمر لمدة 88 يوما و23 ساعة و45 دقيقة، وهو أكثر بثلاث دقائق عن العام الماضي.

وأضاف عودة ـ إن شتاء هذا العام يتميز بزيادة عدد ساعات الليل على النهار، ويميل مسار حركة الشمس في السماء جنوبا، وكثرة هجرة الطيور والحيوانات، حيث تبدأ بعض أنواعها في الهجرة جنوبا، جنبا إلى جنب، مع حركة الشمس.

وتابع” إن فصل الشتاء يحفل بوقوع 18 نوة تشهدها الأسكندرية، وتؤثر على باقي المحافظات خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 18 يونيو من كل عام منها (عيد الميلاد وتحدث يوم 28 ديسمبر، وفي 2 يناير تتعرض الأسكندرية لنوة رأس السنة، وفي 12 يناير تكون الفيضة الكبرى، يعقبها الغطاس يوم 19 يناير، والكرم فى 28 يناير، والشمس الصغيرة 18 فبراير، والسلوم فى 2 مارس ، والحسوم 9 مارس، والشمس الكبيرة 18 مارس، وعوة وبرد العجوزة في 24 مارس).

أ ش أ

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