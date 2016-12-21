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وزيرتا الخارجية بكرواتيا وسلوفينيا تغادران القاهرة

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وزيرتا الخارجية بكرواتيا وسلوفينيا تغادران القاهرة وزيرتا الخارجية بكرواتيا وسلوفينيا تغادران القاهرة

مطار القاهرة الدولي

غادرت مطار القاهرة الدولي كل من فيسنا بوسيتش وزيرة خارجية كرواتيا متوجهة الى اسطنبول ، ودارجا بافداز وزيرة الخارجية السلوفينية متوجهة الي فرانكفورت ، بعد المشاركة في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ، حول الأوضاع في سوريا بمقر الأمانة العامة.

ترأس الاجتماع عن الجانب العربى خميس الجهيناوى وزير الشئون الخارجية التونسى، بصفته رئيسا للدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب ، وفيديريكا موغيريني نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثل السامى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى.

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