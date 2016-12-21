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أمريكا تعلن إعادة جزء كبير من أراضي أوكيناوا للسيادة اليابانية

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أمريكا تعلن إعادة جزء كبير من أراضي أوكيناوا للسيادة اليابانية أمريكا تعلن إعادة جزء كبير من أراضي أوكيناوا للسيادة اليابانية

الجيش الأمريكي

أعلنت القوات الأمريكية في اليابان، أن الولايات المتحدة واليابان على استعداد الآن لإعادة الآف الهكتارات من الأرض التي تستخدمها القوات الأمريكية في أوكيناوا للسيادة اليابانية، فيما سيكون أكبر نقل ملكية أراضي من هذا القبيل منذ أكثر من 40 عاما.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الأربعاء أن عودة جزء من أرض منطقة تدريب الجيش الأمريكي هو تطور إيجابي لاوكيناوا، التي تأمل أن تشهد انخفاضا في العبء الثقيل الذي تتحمله لاستضافتها القواعد الأمريكية.

وتشير كيودو، إلى أن أوكيناوا ليست في مزاج احتفالي نظرا للتحطم الأخير لطائرة أوسبري الأمريكية أثناء هبوطها اضطراريا قبالة ساحل أوكيناوا.

ويخطط تاكيشي أوناجا حاكم أوكيناوا الذي يصعد مطلبه بإخراج جميع طائرات أوسبراي الأمريكية من المقاطعة، لعدم حضور احتفالية تعتزم المركزية تنظيمها في أوكيناوا غدا الخميس، بمناسبة أكبر نقل ملكية للأرض منذ أن عادت المقاطعة إلى السيطرة اليابانية في عام 1972 بعد احتلال الولايات المتحدة لها عقب الحرب العالمية الثانية.

أ ش أ

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