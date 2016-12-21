أخبار عاجلة

8 الصبح - الفقرة الإسبوعية مع مذيع الراديو معتز عاطف وما هي إستعدادات السيارة للسفر ؟؟ -
مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بوتين يؤجل مؤتمره الصحفي السنوي للمشاركة في مراسم دفن السفير كارلوف

Google+ Print
بوتين يؤجل مؤتمره الصحفي السنوي للمشاركة في مراسم دفن السفير كارلوف بوتين يؤجل مؤتمره الصحفي السنوي للمشاركة في مراسم دفن السفير كارلوف

الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف”،أن الرئيس فلاديمير بوتين قرر تأجيل مؤتمره الصحفي السنوي بسبب مشاركته غدا الخميس في مراسم توديع ودفن السفير الروسي الذي قتل في تركيا أندريه كارلوف”.

وأضاف بيسكوف ـ في تصريحات له اليوم الأربعاء ـ إن المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي سيعقد يوم الجمعة 23 ديسمبر في الساعة 12 ظهرا بتوقيت العاصمة موسكو.

يذكر أن الرئيس الروسي دأب في نهاية كل عام على عقد مؤتمر صحفي سنوي موسع، يرد فيه على أسئلة الصحفيين والإعلاميين.

وكان السفير الروسي لدى تركيا، أندريه كارلوف، قد لقي مصرعه الاثنين الماضي إثر هجوم مسلح في أنقرة، حيث أظهرت لقطات مصورة منفذ الهجوم وهو يطلق النار عليه، بينما كان الأخير يلقي كلمة في معرض فني افتتح في أنقرة تحت عنوان “روسيا بعيون الأتراك”، ثم نقل بعدها السفير الروسي إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية لتعلن وفاته لاحقا.

وغادر جثمان أندريه كارلوف السفير الروسي الذي اغتيل على يد أحد عناصر الشرطة التركية في أنقرة إلى روسيا، وأقيمت مراسم دينية في حضور طغرل توركش نائب رئيس الوزراء التركي وعدد من الدبلوماسيين قبيل مغادرة الجثمان.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا