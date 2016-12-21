بوتين يؤجل مؤتمره الصحفي السنوي للمشاركة في مراسم دفن السفير كارلوف

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف”،أن الرئيس فلاديمير بوتين قرر تأجيل مؤتمره الصحفي السنوي بسبب مشاركته غدا الخميس في مراسم توديع ودفن السفير الروسي الذي قتل في تركيا أندريه كارلوف”.

وأضاف بيسكوف ـ في تصريحات له اليوم الأربعاء ـ إن المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي سيعقد يوم الجمعة 23 ديسمبر في الساعة 12 ظهرا بتوقيت العاصمة موسكو.

يذكر أن الرئيس الروسي دأب في نهاية كل عام على عقد مؤتمر صحفي سنوي موسع، يرد فيه على أسئلة الصحفيين والإعلاميين.

وكان السفير الروسي لدى تركيا، أندريه كارلوف، قد لقي مصرعه الاثنين الماضي إثر هجوم مسلح في أنقرة، حيث أظهرت لقطات مصورة منفذ الهجوم وهو يطلق النار عليه، بينما كان الأخير يلقي كلمة في معرض فني افتتح في أنقرة تحت عنوان “روسيا بعيون الأتراك”، ثم نقل بعدها السفير الروسي إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية لتعلن وفاته لاحقا.

وغادر جثمان أندريه كارلوف السفير الروسي الذي اغتيل على يد أحد عناصر الشرطة التركية في أنقرة إلى روسيا، وأقيمت مراسم دينية في حضور طغرل توركش نائب رئيس الوزراء التركي وعدد من الدبلوماسيين قبيل مغادرة الجثمان.

أ ش أ