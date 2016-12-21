العثور على جثة ربة منزل مخنوقة داخل منزلها بشبرا الخيمة

كان المقدم أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تلقى بلاغا من "وليد . ر" بالعثور على جثة والدته " نيرمين .ع " داخل منزلها بمنطقة بهتيم، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة عثر على جثة المجنى عليها مصابة بعدة جروح وآثار خنق حول الرقبة وتبين سرقة 10 غويشة ذهبية.

تحرر المحضر 13288 إداري قسم ثان شبرا وبالعرض علي النيابة أمرت بتشريح الجثة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.