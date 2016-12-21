كوريا الجنوبية تجري تدريبات عسكرية لحماية جزر دوكدو

أجرت القوات البحرية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء تدريبات بحرية لحماية جزر دوكدو في أقصى شرق البلاد في البحر الشرقي، وفقا لما ذكره مسئولون، في الوقت الذي ماتزال فيه اليابان تصر على ملكيتها لهذه الجزر.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية أن القوات البحرية انطلقت في تدريبات عسكرية تقام مرتين في العام لحماية جزر دوكدو من التسلل غير الشرعي من قبل سفن حربية وطائرات دورية بحرية.

وذكرت القوات البحرية أنها ستنفذ تدريبات الإنزال في الجزر إذا سمحت أحوال الطقس بذلك.

ومنذ عام 1986، ظلت القوات البحرية وخفر السواحل في كوريا الجنوبية يجريان تدريبات عسكرية لمرتين في كل عام في المياه القريبة من الجزر التي تبعد عن جزيرة أولونج 87 كيلومترا وتقع أقرب إلى كوريا من اليابان، وقد قدمت اليابان احتجاجا على تحرك سول.

وظلت اليابان تطالب بالسيادة على دوكدو، ولذلك تعتبر قضية دوكدو هي إحدى القضايا الدبلوماسية الشائكة بين الدولتين الجارتين، واستعمرت اليابان شبه الجزيرة الكورية خلال الفترة من 1910-1945.

وكانت القوات البحرية قد خططت منذ الشهر الماضي لإجراء تدريب للدفاع عن الجزر عندما بدأت التدريبات البحرية غير أنها قررت تأجيلها، وظهرت شكوك تشير إلى أن تأجيل التدريبات جاء حتى لا تتزامن مع موعد توقيع اتفاقية تقاسم المعلومات العسكرية الموقعة بين سول وطوكيو.

ووقعت كوريا الجنوبية واليابان بتاريخ 23 نوفمبر على الاتفاقية من أجل المواجهة الأفضل ضد التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.

أ ش أ