أخبار عاجلة

مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

كوريا الجنوبية تجري تدريبات عسكرية لحماية جزر دوكدو

Google+ Print
كوريا الجنوبية تجري تدريبات عسكرية لحماية جزر دوكدو كوريا الجنوبية تجري تدريبات عسكرية لحماية جزر دوكدو

جزر دوكدو

أجرت القوات البحرية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء تدريبات بحرية لحماية جزر دوكدو في أقصى شرق البلاد في البحر الشرقي، وفقا لما ذكره مسئولون، في الوقت الذي ماتزال فيه اليابان تصر على ملكيتها لهذه الجزر.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية أن القوات البحرية انطلقت في تدريبات عسكرية تقام مرتين في العام لحماية جزر دوكدو من التسلل غير الشرعي من قبل سفن حربية وطائرات دورية بحرية.

وذكرت القوات البحرية أنها ستنفذ تدريبات الإنزال في الجزر إذا سمحت أحوال الطقس بذلك.

ومنذ عام 1986، ظلت القوات البحرية وخفر السواحل في كوريا الجنوبية يجريان تدريبات عسكرية لمرتين في كل عام في المياه القريبة من الجزر التي تبعد عن جزيرة أولونج 87 كيلومترا وتقع أقرب إلى كوريا من اليابان، وقد قدمت اليابان احتجاجا على تحرك سول.

وظلت اليابان تطالب بالسيادة على دوكدو، ولذلك تعتبر قضية دوكدو هي إحدى القضايا الدبلوماسية الشائكة بين الدولتين الجارتين، واستعمرت اليابان شبه الجزيرة الكورية خلال الفترة من 1910-1945.

وكانت القوات البحرية قد خططت منذ الشهر الماضي لإجراء تدريب للدفاع عن الجزر عندما بدأت التدريبات البحرية غير أنها قررت تأجيلها، وظهرت شكوك تشير إلى أن تأجيل التدريبات جاء حتى لا تتزامن مع موعد توقيع اتفاقية تقاسم المعلومات العسكرية الموقعة بين سول وطوكيو.

ووقعت كوريا الجنوبية واليابان بتاريخ 23 نوفمبر على الاتفاقية من أجل المواجهة الأفضل ضد التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا