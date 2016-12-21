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النفط يرتفع بفعل توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية

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النفط يرتفع بفعل توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية النفط يرتفع بفعل توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية

أرشيفية

ارتفعت النفط يوم الأربعاء بفعل توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية على الرغم من ضعف نشاط التداول قبيل عطلة عيد الميلاد.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بسعر 53.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش بارتفاع قدره 26 سنتا عن سعر آخر تسوية.

وبحسب رويترز بلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 55.57 دولار للبرميل بارتفاع قدره 22 سنتا.

وقال تجار إن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة أسباب أبرزها الانخفاض المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية التي ستُعلن في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وقال محللون إن مستويات الدعم والمقاومة الفنية ستقود حركة الأسعار في غياب العوامل الأساسية القوية.

 

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