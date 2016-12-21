الصين تعزز التدقيق المالي في معاملات جيشها بعد فضائح

قالت وزارة الدفاع الصينية يوم الأربعاء إن جيش البلاد سوف يعزز الإشراف المالي من خلال قواعد المحاسبة تمت مراجعتها ويبدأ تطبيقها في أول يناير مما يعني أنه سيتعين التدقيق في كل المعاملات المالية للقوات المسلحة.

وبحسب رويترز جعل الرئيس شي جين بينج مكافحة الفساد في الجيش أولوية قصوى له. وحذر ضباط من أن المشكلة منتشرة لدرجة أنها قد تقوض قدرة الصين على شن الحرب في وقت تستعرض فيه بكين بشكل متزايد نفوذها في المنطقة والمناطق المحيطة بها.

وتشمل حملة شي ضد الفساد جيش التحرير الشعبي بالفعل إذ جرى التحقيق مع عشرات الضباط وسجنهم ومن بينهم النائبان السابقان لرئيس اللجنة العسكرية المركزية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان قصير على موقعها الإلكتروني أن شي أقر قواعد المحاسبة الجديدة.

وقالت “يجب فحص كل الأنشطة الاقتصادية لجيش التحرير الشعبي والشرطة المسلحة الشعبية والمسؤوليات الاقتصادية لكوادر الزعامة والإشراف عليها.”

وأضافت أن التركيز سينصب على كبار الضباط الذين خرجوا من الخدمة أو من يعملون في قوات الاحتياط.

وأشارت الوزارة إلى أن المحاسبين العسكريين سيحصلون على المزيد من السلطات لجمع الأدلة وفحص الحسابات البنكية ونشر نتائجها وأن المخالفات ستحال إلى ممثلين للادعاء لإجراء المزيد من التحقيق.