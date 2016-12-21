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المبالغة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تصيب بالاكتئاب

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المبالغة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تصيب بالاكتئاب المبالغة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تصيب بالاكتئاب

أرشيفية

حذرت دراسة طبية من أن استخدام أكثر من موقع للتواصل الاجتماعي قد يضع المستخدم تحت ضغط وتوتر زائدين ليصبح أكثر عرضة للإصابة بنوبات الاكتئاب والقلق.

وتشير النتائج إلى أنه بالمقارنة مع إجمالي الوقت المستغرق فى وسائل التواصل الاجتماعي، فإن استخدام أكثر من موقع للتواصل الاجتماعي يزيد من معدلات الاكتئاب والقلق بين الشباب.

كما وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يستخدمن من 7 إلى 11 موقعا للتواصل الاجتماعي يرتفع بينهم خطر التعرض للاكتئاب والقلق بمعدل ثلاث أضاع المستخدمين الآخرين.
> وقد أجرى الباحثون أبحاثهم على 1787 شخصا بالغا في الولايات المتحدة تراوحت أعمارهم ما بين 19 و32 عاما، وذلك باستخدام أداة لتقييم الاكتئاب استنادا لاستبيان لتحديد تأثير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
> وقد طُلب من المشاركين في الدراسة الإجابة على أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية ما بين فيسبوك، يوتوب، تويتر، جوجل، إنستجرام، وسناب شرات.

وأشارت المتابعة إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون ما بين 7 إلى 11 موقع تواصل اجتماعي ارتفعت بينهم بمعدل 3,1 مرة احتمالات الإصابة بأعراض الاكتئاب، مقارنة بالأشخاص الذين يستخدمون مواقع تواصل اجتماعي أقل.

أ ش أ

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