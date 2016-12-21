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المعارضة السورية تستبعد استئناف المفاوضات مع الحكومة في الوقت الحالي

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المعارضة السورية تستبعد استئناف المفاوضات مع الحكومة في الوقت الحالي المعارضة السورية تستبعد استئناف المفاوضات مع الحكومة في الوقت الحالي

أسعد الزعبي- أرشيفية

استبعد أسعد الزعبي رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية “معارضة” استئناف المفاوضات بين المعارضة والحكومة قريبا.

وشدد الزعبي علي ضرورة ألا يخرج أي تحرك دبلوماسي عن إطار عمل مجلس الأمن الدولي وألا يتعارض مع مصلحة الشعب السوري على حد تعبيره.

وأضاف أن هناك اجتماعات قائمة على مصالح دول بعينها في إشارة إلى اجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا بموسكو.

كانت موسكو قد أعلنت أن وزير الخارجية سيرجي لافروف قد أبلغ نظيره الأمريكي جون كيري في اتصال هاتفي بنتائج المشاورات الروسية الإيرانية التركية بشأن الأزمة السورية.

وكان لافروف قد أعلن عقب المباحثات أن موسكو وأنقرة وطهران تدعم إعلانا يرمي لإحياء محادثات السلام السورية.

أ ش أ

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