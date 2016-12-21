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الجيش السوري يجدد النداء قبل اقتحام مناطق تحت سيطرة المعارضين في حلب الشرقية

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الجيش السوري يجدد النداء قبل اقتحام مناطق تحت سيطرة المعارضين في حلب الشرقية الجيش السوري يجدد النداء قبل اقتحام مناطق تحت سيطرة المعارضين في حلب الشرقية

ارشيفية

جدد الجيش السوري نداءه عبر مكبرات الصوت بأنه ينتوي اقتحام المناطق التي ما زالت تحت سيطرة المعارضين في حلب الشرقية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” اليوم الأربعاء أن الجيش السوري يستعد للسيطرة الكاملة على حلب بعد عمليات الإجلاء التي استمرت على مدى الأيام الماضية في شرق المدينة المحاصرة.

وستمثل السيطرة الكاملة على حلب انتصارا كبيرا للرئيس السوري بشار الأسد على المعارضة المسلحة التي تحدته في أكبر المدن السورية من حيث عدد السكان على مدار أربعة أعوام.

بدوره، قال مسؤول في إحدى الفصائل المعارضة إن المسلحين لن يغادروا ما لم يغادر كل المدنيين الذين يريدون ذلك.

ويقول الصليب الأحمر إنه تم إجلاء 25 ألفا من سكان الجيب الشرقي منذ توقف هجوم الجيش السوري بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

أ ش أ

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