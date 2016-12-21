ساحة “برايت شايد” – واجهة لبرلين تحولت لمسرح جريمة

اعتُبرت ساحة "برايت شايد" الواقعة في قلب برلين مكانا يعمه دائما مناخ البهجة والفرحة، وبعد مداهمة شاحنة لمواطنين محتفلين في تلك الساحة مساء أمس، تحول مناخ البهجة إلى كابوس، حيث لقي هناك 12 شخصا مصرعهم، كما أصيب العشرات.معظم السياح الوافدين على العاصمة الألمانية برلين يعرفون جيدا تلك الساحة، التي تكتظ بالمحلات والمقاهي، والمسارح ودور السنيما، والتي عادة ما تجذب السياح للمنطقة. وتشمل المنطقة الشهيرة مواقع وبنايات فاخرة مثل شارع الكودام، وهذه الساحة التي تعتبر "شانزليزيه" الفرنسية لبرلين، ويحيط بالساحة شارع من أفخر شوارع ألمانيا، تاونتسينشتراسا المشهور بمركز التسوق ذو الشهرة العالمية "كا دي في" القريب منه. بالإضافة إلى الكثير من المباني البارزة التي تحيط بالساحة.

سينما زوبلاست ومراكز التسوق

المعلمة الأكثر شهرة في الساحة هي كنيسة القيصر فيلهلم التذكارية، والذي يعتلي برجها جرس يمكن رؤيته من مسافة بعيدة، ولكن لم يتبق من أنقاض البرج سوى أجزاء بسيطة بسبب تعرضه للقصف أثناء الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى جزء صغير داخل بناية الكنيسة، تم إصلاحه، وهو عبارة عن نصب تذكاري يرمز إلى الدمار وويلات الحرب. إلا أنه في بداية الستينات مُنحت الكنيسة برجا جديدا.

وفي تقاطع للطرق هناك يقع بيكيني شوب برلين، الذي يحتل مكانا في مبنى يرجع تاريخه لخمسينات القرن الماضي، حيث تم ترميمه عام 2015، ويتوافد عليه السياح، فيشكل بذلك نقطة لقاء لهم، نظرا للبنايات المتميزة الحانات هناك. أما مظهر سينما تزوبلاست والتي تم إعادة بنائها مؤخرا، فإنها توحي بحياة المرح والسرور.

فندق فالدورف أستوريا الفاخر

أما عن مركز أوروبا للتسوق والمكون من 22 طابق والذي يعود تاريخ بنائه لستينات القرن الماضي، فهو من الأماكن الساحرة في برلين، ويجذب الزائرين للتسوق هناك. ومنذ عام 2012 هناك بناية "تسوفنستر" وهو مبنى جديد يضم فندق فالدورف أستوريا الفاخر. ويعيد هذا المبنى الجديد للساحة مجدها في الأيام الخوالي ويجعلها مرة أخرى قلبا نابضا في غرب برلين.

سُمي المكان ب"ساحة برايتشايد" تكريما للمناضل المعادي للفاشية رودولف برايتشايد، والذي لقي مصرعه في معسكر اعتقال نازي عام 1944.

على مدى 33 عاما باتت الساحة وجهة لزائري سوق أعياد الميلاد المسيحية ولشجرتها المزينة هناك بالاضواء. ويعتبر المكان من أجمل المواقع المفضلة دلى زوار برلين خلال الاستعدادات لأعياد الميلاد. ويزور الساحة سنويا ما يقرب من مليون شخص.

مساء أمس الأثنين باتت ساحة برايتشايد، مسرحا لمأساة مروعة عندما قاد أحد الأشخاص شاحنة ودهس بها الناس المحتفلين هناك مخلفا 12 قتيلا وعشرات المصابين، بعضهم بإصابات خطيرة.

س.ع

>

>