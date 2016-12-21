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النيابة تأمر بتسليم هارب من حكم إعدام لقطاع مصلحة السجون

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النيابة تأمر بتسليم هارب من حكم إعدام لقطاع مصلحة السجون النيابة تأمر بتسليم هارب من حكم إعدام لقطاع مصلحة السجون

>كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة القديمة الجزئية، برئاسة المستشار محمد حسين، رئيس النيابة، تسليم هارب من حكم إعدام إلى قطاع مصلحة السجون لتنفيذ العقوبة المقررة ضده، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

البداية كانت بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، مفادها أن علاء.ع.ح. 45 سنة عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 15869 / 5739 لسنة 2014م جنايات مصر القديمة "قتل عمد" والمقضى فيها بالإعدام بجلسة 21 أكتوبر 2015 يتردد على عدد من أقاربه فى منطقة مصر القديمة.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة، وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعادته إلى محبسه تنفيذا للحكم الصادر ضده.

 

 


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