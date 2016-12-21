أخبار عاجلة

مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الفنان مجدي كامل يستعد لنيل درجة الماجستير الأحد القادم

Google+ Print

الثلاثاء 20-12-2016 22:18

يستعد الفنان المصري مجدي كامل للانضمام لنادي النجوم من حملة الدرجات العلمية العليا، بعدما تقرر بصفة نهائية مناقشة رسالته لنيل درجة الماجستير من معهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون المصرية، يوم الأحد القادم، واللافت أن لجنة المناقشة تضم زملاء الممثل الشاب بالوسط الفني.

مجدي نشر الاعلان الرسمي لموعد مناقشة رسالته لنيل الماجستير بعنوان "تقنيات أداء الممثل بين المسرح والسينما والتليفزيون" عبر حسابه الشخصي بموقع إنستقرام، وطلب من جمهوره الدعاء له بالتوفيق، وأكدت الصورة أن لجنة الأساتذة التي ستناقش الرسالة تضم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي والممثلة القديرة الدكتورة سميرة محسن والخبير الاعلامي الدكتور سامي الشريف، وستجري المناقشة بمدرج مندور الشهير بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومن المنتظر أن يحضرها عدد كبير من نجوم ونجمات الفن الشباب.

مجدي سيبدأ فور الانتهاء من مناقشة رسالته الحملة الدعائية لفيلمه الجديد "السبع خطايا" من بطولة زوجته النجمة مها أحمد وعدد كبير من المواهب الشابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي