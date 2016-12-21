نيكول كيدمان تتبنى طفلاً هندياً

بدأت النجمة الأمريكية- الأسترالية الشهيرة نيكول كيدمان Nicole Kidman وزوجها المغني الأسترالي الشهير كيث أوربان Keith Urban إجراءات التبني لطفل هندي.

وعلى ما يبدو أن النجمة اتخذت قرار تبني طفل من الهند بعد أن ألهمها فيلمها الجديد LION الذي تجسد به شخصية سيدة انجليزية تتبنى طفلاً هندياً فقد عائلته.

وبذلك تكون نيكول قد حصلت على ثالث طفل لها بالتبني بعد ابنها Connor وابنتها Isabella اللذين تبنتهما حين كانت متزوجة من النجم توم كروز Tom Cruise.

وفي سياق منفصل، حبست النجمة البالغة من العمر 49 عاماً دموعها في آخر مقابلة لها عندما اعترفت أنها تخاف أن تموت قبل أن تشاهد طفلتيها من كيث تكبران أمام عينيها.



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