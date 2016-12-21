الكلمات الأولى لـ سيف علي خان وكارينا كابور بعد استقبال طفلهما الأول

بعد أن أنجبت زوجته النجمة العالمية كارينا كابور Kareena Kapoor طفلهما الأول اليوم الثلاثاء، أصدر الممثل الهندي الشهير سيف علي خان Saif Ali Khan بياناً يشكر فيه كل المحبين الذي شاركوه فرحته في هذا اليوم المميز.

وقال خان في بيانه: "نحن سعيدان جداً لمشاركتكم خبر ولادة طفلنا الجديد تيمور علي خان في 20 كانون الأول- ديسمبر 2016. نود أن نشكر الإعلام لتفهمنا ودعمنا طوال الـ 9 أشهر الماضية، والشكر الأكبر للجمهور الذي غمرنا بدعواته وعاطفته. ميلاد مجيد وعام سعيد الى الجميع.. مع حبنا.. سيف وكارينا".

كما نشرت صفحة النجم الرسمية على موقع تويتر، العديد من الصور، التي تظهره مع بعض أفراد عائلته أمام وخارج المستشفى الذي أنجبت فيه كابور.

يشار الى أن الزوجين أطلقا اسم تيمور على ابنهما، ويعني بالهندية "القوي". وهذا الطفل يعد الأول لكارينا، بينما الثالث لسيف علي خان (سارة وإبراهيم من زواجه السابق).

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