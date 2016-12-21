أخبار عاجلة

مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

خادم الحرمين يؤكد رفض المملكة للإرهاب وضرورة مواجهته

Google+ Print
خادم الحرمين يؤكد رفض المملكة للإرهاب وضرورة مواجهته خادم الحرمين يؤكد رفض المملكة للإرهاب وضرورة مواجهته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إثر الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة السفير الروسي في أنقرة.

وقال الملك المفدى: إننا إذ ندين ونستنكر بشدة هذا العمل الإجرامي، لنعرب لفخامتكم ولأسرة السفير ولشعب روسيا باسم شعب وحكومة المملكة وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مجددين موقف المملكة الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومؤكدين أهمية العمل لمواجهته والتصدي له.

كما بعث خادم الحرمين برقية عزاء ومواساة لرئيس ألمانيا يواخيم غاوك في ضحايا حادث الدهس الإرهابي في مدينة برلين.

وقال الملك: "إننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي بشدة، لنعرب لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب ألمانيا باسم شعب وحكومة المملكة وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مجددين موقف المملكة الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهته والقضاء عليه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية عزاء ومواساة للرئيس بوتين، وبرقية عزاء ومواساة لرئيس ألمانيا.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس بوتين، وبرقية عزاء ومواساة لرئيس ألمانيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية