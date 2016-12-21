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الكرك: مقتل رجال أمن في مداهمة لمطلوبين

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قُتِل أربعة رجال أمن أردنيين أمس خلال عملية مداهمة لمسلحين مطلوبين في محافظة الكرك جنوب الاردن.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني في مؤتمر صحافي أن مطلوباً أمنياً، كان قد تم القبض عليه في فترة سابقة، قد اعترف بعلاقته بخلية الكرك وبحيازته كمية من الأسلحة في منزله.

وقال المومني: «ذهبت قوة أمنية برفقة المطلوب الى منزله وعندما وصلوا هرب الى الداخل واغلق الباب وتناول سلاحه وذهب الى سطح المنزل وبدأ باطلاق النار ما ادى الى استشهاد أحد رجال الأمن» وتابع ان «عددا من الاشخاص انضموا إلى المجرم في إطلاق النار فاستشهاد ثلاثة آخرون من الأمن».

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