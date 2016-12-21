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تبرئة مسلم باكستاني من «جريمة برلين»

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أعلن الادعاء العام الألماني مساء أمس إخلاء سبيل مسلم باكستاني كان قد جرى القبض عليه لشبهة تنفيذه هجوم دهس قُتِل فيه 12 شخصاً في سوق لأعياد الميلاد ببرلين. بهذا فإنه من المتوقع أن يكون الرجل الذي نفذ الهجوم، لا يزال طليقا. وكان الفاعل قد قاد شاحنة ودهس بها جمعاً من الناس في سوق لأعياد الميلاد بالقرب من كنيسة الذكرى في قلب برلين، الأمر الذي أدى إلى مقتل 12 شخصا. وأعلن تنظيم داعش تبنيه للعملية.

وأعلنت الشرطة السويسرية أمس أنها أوقفت تعقب الرجل الذي أوقع ثلاثة جرحى بإطلاقه النار على مصلين في المركز الإسلامي في زوريخ بعد التعرف على جثة عثر عليها بالقرب من المكان.

إلى ذلك قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس: "صدرت كل التعليمات لتأمين كل الأماكن ولاسيما الأسواق التي تقام بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد". وقالت شرطة لندن أمس إنها تراجع خططها لحماية الأحداث العامة خلال فترة احتفالات الميلاد.

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