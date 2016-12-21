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سعود بن نايف يشيد بانخفاض أعداد الحوادث ونسب الوفيات بالشرقية

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سعود بن نايف يشيد بانخفاض أعداد الحوادث ونسب الوفيات بالشرقية سعود بن نايف يشيد بانخفاض أعداد الحوادث ونسب الوفيات بالشرقية

أبدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية سعادته بالنسب التي ذكرها تقرير المرور خلال لقاء سموه بقيادات المرور في المنطقة الشرقية والذي أظهر انخفاضاً في أعداد الوفيات بنسبة 37%، وانخفاضاً في أعداد الحوادث بنسبة 39% خلال الثلاثة الأشهر الماضية.

وأشار أمير الشرقية إلى أهمية الالتزام بأنظمة السير والعمل على رصد المخالفين والبلاغ عنهم لحماية المتهورين أولاً وحماية الآخرين من الأذى، مؤكداً أن على رجل المرور التعامل بحزم مع كل من يستهتر بالأرواح أو يخالف الأنظمة والقوانين المرورية المعمول بها، مقدماً شكره لرجال المرور ومن يساندهم في الحفاظ على السلامة المرورية، ومؤكداً على أهمية تكثيف دور التوعية المرورية للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

وقد قدم مدير المرور بالمنطقة الشرقية العميد راشد بن فهاد الهاجري شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على الاستقبال وسلم سموه تقرير المرور مثمناً توجيهات سموه الرامية إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من الحوادث المروية.

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