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أربعة مشروعات تفوز بجوائز «الفن المعماري» في الخبر

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أربعة مشروعات تفوز بجوائز «الفن المعماري» في الخبر أربعة مشروعات تفوز بجوائز «الفن المعماري» في الخبر

اختتم معرض الفن المعماري "AREH 2"، الذي أقيم في صالة "تراث الصحراء" بالخُبَر فعالياته، أول من أمس، بالإعلان عن الفائزين بجوائز المعرض التشجيعية، إذ فازت بالمركز الأول م. روان الدليجان، والثاني م. عمرالريس، والثالث م. زينب الراشد، وبالمركز الرابع م. لؤي الخالدي، وفاز بجائزة المشروع المميز م. يزيد الأماسي.

وأشاد م. جمال الملحم وكيل أمانة المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع، بالجهود المبذولة لتنظيم المعرض، الذي لقي إقبالاً واسعاً من المهتمين بالمشروعات الحضارية والمعمارية، مؤكداً على دعمه للمعارض المتخصصة، معرباً عن استعداده لتبني أي فكرة مفيدة للمجتمع والمهندسين والمكاتب الهندسية وشركات ومؤسسات المقاولات.

وقال: "إن الأمانة تعمل على التواصل مع هؤلاء المنتجين والشباب، والتعاون معهم، خصوصاً في ما يتعلق بمشروعات إحياء الحدائق والأماكن العامة، وإنها بصدد طرح مسابقات للمصممين المعماريين لأماكن مختلفة في المنطقة، في وقت قريب".

يذكر أن المعرض احتضن أكثر من 60 عملاً مميزاً من بين 120 عملاً تقدمت للمشاركة، وتضمنت طرح عصري يواكب النهضة العمرانية للمملكة. ويسعى منظمو المعرض إلى رسم طريق خاص لهذا المعرض يتبنى من خلاله المشاريع المميزة وتطبيقها، والمساعدة في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال دعم الجهات الحكومية والخاصة لهذه المعارض.

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