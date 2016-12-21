أخبار عاجلة

مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تدشين النسخة السادسة لمعرض المصممين

Google+ Print
تدشين النسخة السادسة لمعرض المصممين تدشين النسخة السادسة لمعرض المصممين

افتتحت صاحبة السمو الأميرة غادة بنت عبدالله بن جلوي آل سعود، أول من أمس، معرض المصممين والمصممات بنسخته السادسة في الخبر، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويهدف المعرض وفقاً للعنود الرماح المشرف العام على المعرض، إلى رفع مستوى التصاميم والارتقاء بها في المملكة وجميع دول مجلس الخليج ومساعدة المشاركين في الوصول بسرعة وسهولة للشريحة المستهدفة، وترويج لعلامتهم التجارية.

وذكرت العنود الرماح لـ"الرياض"، أن المعرض يحتضن 50 ركناً، تحتوي معروضاتها تصاميم مختلفة، في مجالات الملابس والتصميم الإلكتروني، وتصميم الأثاث، وتصميم الحدائق، والتصميم المعماري وغيره من التصاميم، مؤكدة أن قيام مثل هذه المعارض للعرض والدعاية أكثر من أنه للبيع كدعم للمشاركين السعوديين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية