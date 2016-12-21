متهور «الجسر المعلق» في قبضة المواطنين و«المرور»

فوضى كبيرة تسببت في توقف حركة المرور

أوضح العقيد طارق الربيعان المتحدث الرسمي للمرور بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المنتشرة في وسائل التواصل الإجتماعي والتي يظهر من خلالها قائد مركبة من نوع تويوتا هايلكس يقوم بصدم المركبات التي تقف أمامه بشكل متعمد لفتح الطريق له عندما كان يسير على الجسر المعلق في مدينة الرياض مساء أمس الثلاثاء.

بأن تفاصيله تعود إلى أنه سبق ذلك مروره من نقطة تفتيش تابعة لشعبة السير بمرور الرياض عندما كان يقود بسرعة عالية ولم يتوقف وكاد يدهس رجل المرور الواقف بالنقطة وعند دخوله للجسر المعلق تفاجأ بأن الحركة المرورية متوقفه أمامه حيث استمر بتهوره محاولاً الهرب بعد صدمه لعدة مركبات عمداً حتى توقف تماماً بعد احتجاز مركبته ومن ثم القبض عليه من قبل المتضررين من الحادث بحضور رجل مرور متواجد في نفس الموقع بعدما أوقف حركة المرور تماماً أمامه حتى لا يتمكن من الهرب حيث تحفظ عليه مباشرة داخل الدورية الرسمية وبعد التأكد منه إتضح أنه بالعقد الثاني من العمر كما أنه في (حاله غير طبيعية) ووجد معه قطعة صغيرة يشتبه أنها مادة (الحشيش المخدر) مع مجموعة من (ورق الشام) هذا ومازالت الإجراءات النظامية تتخذ في حقه والتي تضمن حقوق المتضررين الخاصه وكذلك ماينطبق عليه من عقوبات جنائية ومرورية.

وقد جرى حجز مركبته بحجز المرور كما تم نقل جميع المركبات المتضررة والتي تجاوز عددها ١٠ مركبات.

وأكد الربيعان بأن الإدارة العامة للمرور دائماً ما تحذر من تجاوز الأنظمة المرورية مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات على من يتجاوز ذلك.

المتهور تسبب في صدم عدد من السيارات على الجسر المعلق