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التنمية الاجتماعية وجامعة الإمام تقدمان برنامجاً توعوياً عن المخدرات

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التنمية الاجتماعية وجامعة الإمام تقدمان برنامجاً توعوياً عن المخدرات التنمية الاجتماعية وجامعة الإمام تقدمان برنامجاً توعوياً عن المخدرات

في إطار التعاون المجتمعي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بفرعها في منطقة الرياض وبين القطاعات والمؤسسات التعليمية، ومن بينها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في المركز السعودي لدراسات وابحاث الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية (حصين)، أقيم برنامج توعوي وتثقيفي عن المخدرات والأضرار النفسية والاجتماعية الناتجة عنها موجه لطلاب كلية الطب للمساهمة في الحد من انتشار المخدرات وتكوين وعي صحي ونفسي وثقافي واجتماعي لدى طلاب الجامعة.

قدم البرنامج فهد حامد العنزي "أخصائي نفسي أول" من وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، وحضره 50 شخصاً من منسوبي الكلية وطلاب الطب، تحدث فيه عن هذه الآفة وعن اضرارها النفسية والاجتماعية، مشدداً على اهمية دور الأسرة في حماية ابنائها ومراقبتهم بما يكفل عدم الانزلاق وراءها.

وشهد البرنامج تفاعلاً من الحضور وخصوصاً طلاب الكلية الذين أكدوا استفادتهم منه علمياً وطبياً وثقافياً.

وقدم عميد المركز السعودي لدراسات وابحاث الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقليه (حصين) د. ابراهيم الزبن شكره لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بالرياض م. طارق الزهراني لتعاونه وتجاوبه وترحيبه بكل مامن شأنه فتح آفاق أوسع للتعاون بين الجامعة والمركز وفرع العمل والتنمية، كما قدم شكره للأخصائي فهد العنزي على إثرائه للبرنامج بالمعلومات العلمية في سبيل تحقيق الهدف من إقامته.

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