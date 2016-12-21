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سيارتان لـ «الانضباط المدرسي» في معهد العاصمة النموذجي

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سيارتان لـ «الانضباط المدرسي» في معهد العاصمة النموذجي سيارتان لـ «الانضباط المدرسي» في معهد العاصمة النموذجي

ابتكر معهد العاصمة النموذجي بالرياض جائزتين للانضباط المدرسي للمعلمين والطلاب.

أوضح ذلك مدير المعهد عادل بن ناصر الطخيم وتم تدشينهما بحضور مساعديه وقادة الأقسام التعليمية، وقد أعدت اللجنة المشرفة على الجائزة شروطا وأنظمة لها، ومنها أولاً بالنسبة الطالب: عدم الغياب والتأخر، التوقيع على العقد السلوكي والمواظبة.

وثانياً، المعلم: عدم الغياب والتأخر، حضور الطابور الصباحي، دخول الحصص في الوقت المحدد، بالإضافة للعديد من الشروط الأخرى.

وخصصت إدارة المعهد للمسابقة سيارتين للمعلم والطالب الفائزين بالمسابقة، تسلمان في نهاية العام الدراسي.

وقد أشار الطخيم الى أن جائزة الانضباط المدرسي قد اهتمت بأهم ركيزتين في العملية التعليمية وهما الطالب والمعلم وذلك بناء على توجيهات وزارة التعليم.

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