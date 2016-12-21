«تنفيذي الشارقة» يبحث خصخصة «الأرصاد والملاحة الجوية»

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

حيث ناقش المجلس مقترح دائرة الطيران المدني بخصخصة قسم الأرصاد والملاحة الجوية ونقل اختصاصات القسم إلى شركة سيركو الرائدة في مجال خدمات المطارات والأرصاد والملاحة الجوية.

وأوضح الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني أن المقترح يحقق نتائج إيجابية في تحسين مستوى الخدمات وتقديم أفضل الممارسات التي تحقق زيادة الكفاءة في العمل المنجز، ومواكبة التطور السريع في قطاع الطيران، إضافة إلى التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة، وتوفير مميزات للموظف تعادل مثيلاتها في السوق المحلية لتجنب تسرب الكوادر من أصحاب الكفاءات العالية.

تطوير

أثنى المجلس على المقترح الذي سيسهم في تطوير الكوادر العاملة في هذا المجال فضلاً عن إسهامه في الارتقاء بخدمات المطار، ووجه دائرة الطيران المدني بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية بشأن خطوات تنفيذ المقترح.

واطلع المجلس على المقترح المقدم من دائرة الموارد البشرية المتعلق بتكريم الموظفين المتقاعدين من حكومة الشارقة.

وأوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية أن المقترح يهدف إلى إيصال رسالة عرفان وتقدير لمن قام بخدمة حكومة الشارقة، ورفع الروح المعنوية للمتقاعدين وتعريف المجتمع بالدور الذي تقوم به حكومة الشارقة تجاه إسعاد موظفيها سواء أثناء الخدمة أو بعد التعاقد، إضافة إلى تحقيق الرضا الوظيفي للموظفين الحاليين.

وأشاد المجلس بمقترح تكريم المتقاعدين من حكومة الشارقة، ووجه دائرة الموارد البشرية الأخذ بالآراء المقدمة من السادة الأعضاء والتي من شأنها تعزيز فكرة التكريم.

كما اطلع المجلس على تقرير عن موازين الذهب قدمه سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وتضمن التقرير إحصاءات حملات الرقابة على الموازين التي خصصت الأولى منها للرقابة على موازين الذهب لأهميتها وحجم الآثار المترتبة عليها.

وأشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إلى أن الدائرة قامت بمسح كافة الأسواق والمراكز التجارية التي تتوفر بها منشآت لبيع الذهب والمجوهرات في حملاتٍ هدفت منها إلى الرقابة على الموازين وفحصها للتأكد من مدى مطابقة هذه الموازين للمتطلبات الفنية والمترولوجية والتشريعية الخاصة بها.

خطط

تناول الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الحكومية الهامة ودراسة الخطط والمشروعات المستقبلية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة اطلع المجلس على المرسوم الأميري رقم 96 لسنة 2016م بشأن إنشاء مجمع اللغة العربية في إمارة الشارقة، كما اطلع المجلس على خطاب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المتعلق بجدول أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستعقد بعد غد.