سيف بن زايد: العمل الشرطي رديف الحضارة والإبداع

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن العمل الشرطي أصبح رديفاً حقيقياً للحضارة والإبداع والرقي، وليس حفظ الأمن والنظام فحسب.

جاء ذلك خلال تكريم سموه أمس، في قاعة الاتحاد بمقر الوزارة، فريق الإنجاز بالقيادة العامة لشرطة عجمان، لفوزها بالمركز الأول بالجائزة العالمية للتميز، فئة المؤسسات غير الربحية، من المنظمة العالمية لآسيا والمحيط الهادي للجودة، وحصولها على جائزة الموارد البشرية من منظمة التميز في الموارد البشرية بالمملكة المتحدة.

ومواصفة إدارة الابتكار (16555/2013)، بوصفها أول قيادة شرطية تحصل عليها من قيادات وزارة الداخلية، وذلك بحضور اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان.

وثمّن سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جهود فريق الإنجاز بشرطة عجمان، حاثاً سموه فريق العمل على مواصلة الجهود للارتقاء بالأداء للحفاظ على المكتسبات الحضارية العالمية، التي تحققها شرطة الإمارات، ومتابعة مسيرة العمل التطويري القائم على استشراف المستقبل، وتحقيق تطلعات القيادة العليا في تعزيز مسيرتنا الأمنية إلى مستويات فضلى ومتطورة.

واجب وتميز

وأكد العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، حرص القيادة العامة لشرطة عجمان، على الاستمرار في تحقيق تطلعات القيادة الشرطية العليا في أداء الواجب والتميز في تقديم خدمات ترضي المتعاملين مع الشرطة.

وأشاد العميد النعيمي، بتوجيهات ودعم ومساندة وتشجيع سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورعاية سموه لمسيرة التميز الحكومي في وزارة الداخلية، ما يشكل دافعاً للمنتسبين لبذل مزيد من الجهود لمواصلة مهامهم وتميزهم في أداء واجباتهم الأمنية.

وأكد أن دعم سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للأجهزة الأمنية، رسخ الأمن في ربوع الدولة، وكان وراء التطور الهائل في منظومة الوزارة وعملها المؤسسي المبني على استراتيجية ورؤية ثاقبة، بأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلاماً.

كما حضر اللقاء العقيد عمر الشامسي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد محمد شيبان سويدان مدير مكتب القائد العام لشرطة عجمان، والعقيد علي عبيد مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، وعدد من ضباط القيادة العامة لشرطة عجمان.

وكانت المنظمة العالمية لآسيا والمحيط الهادي للجودة (APQO). كرمت القيادة العامة لشرطة عجمان بمدينة روتروا، في نيوزيلندا، بعد فوزها بالمركز الأول في الجائزة العالمية للتميز فئة المؤسسات غير الربحية «GPEA»، وفق إعلان منظمة آسيا والمحيط الهادي للجودة «APQO»، عن الجهات الفائزة في الجوائز العالمية للتميز لعام 2016، والتي تعتبر كمنظمات نموذجية عالمياً في الأداء المتميز، طبقاً للبرنامج الأوروبي للأداء المتميز EFQM.