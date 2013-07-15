الحلقة الخامسة من "طاحون الشر": أبو شكري يشهد بدين عاصم لأبو ناصر.. ويرفض جعل عاصم بك زعيم الحارة

كتب : شاهيستا شريف منذ 39 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة "الخامسة" من مسلسل "طاحون الشر 2" وضوح علامات الضيق على ناصر من سوء معاملتها له، ويرفض الزواج لأنه لا يريد أن يعيش في بيت وحده.

وفي كلام أبو ناصر مع أخته وفاء، تقول أنها ستظل في الحارة بعد أن يرجع ماله، لأن الحق لابد أن يرجع لأصحابه و"الولد لابد أن يرجع لأهله"، فيترجاها أخيها "أبو ناصر" أن "تكتم المستور". يذهب أبو ناصر لأبو شكري ويقول له أبوو شكري أنه يتذكر دين أبو عاصم لأبيه وأنه كان مع والده عندما شهد على هذه الحجة، ويعده أن يشهد بهذا أمام الناس. تشكك وفاء في أن أبوشكري سيشهد بهذا، ثم تغير رأيها وتطلب من أخيها الرجوع إلى بلدهم في أسرع وقت، فيتعصب من كثرة تبديلها لرأيها.

تذهب أم محفوظ لبيت عائلة أبو ناصر وتتعرف بهم، يسألونها أخوات ناصر عن عروسة له، وتفكر أم محفوظ ان تأخذ إحدى البنات لابنها محفوظ يتزوجها على ابنة عاصم بك حتى ينحب.

تحكي أم شكري لزوجها عن كلام فخرية بأن زيدو ليس ابن زوجها، فيتعصب ويؤكد أن زيدو هو ابن أخيه الزعيم وأن هذا ما كان يؤكده له عاصم. ويذهب أبو شكري لعاصم ويتجادل معه عن الزعامة ويؤكد كل منهم للآخر أنه الأنسب لزعامة الحارة. ويذهب أبو فايز لأبو شكري ويحاول إقناعة بان يدع عاصم بك أن يتصرف كالزعيم مؤقتا لكثرة معارفه حتى يخرج شباب الحارة من الحبس.

أما فخرية فتقول لنرجس أن زيدو قد يحكم عليه بالإعدام، وهذا كما اتفق معها عاصم بك حتى يجبرون نرجس أن تدفع أموالها لإنقاذ زيدو. وتكتشف زيدو أن حجج الملكية التابعة لزيدو ليست في مكانها وتسأل فخرية، فتقول لها أنها وضعتها عند أخيها عاصم حتى لا تضيع.

يذكر أن مسلسل "طاحون الشر 2" هو مسلسل سوري من بطولة بسام كوسا، منى واصف، صباح الجزائري، سلمى المصري، وميلاد يوسف، ومن تأليف مروان قاووق وإخراج "ناجي طعمي". تدور أحداث المسلسل في فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، وتناقش الصراعات على السلطة والمال والثأر والحب.