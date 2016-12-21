حظك اليوم برج الثور الأربعاء 21/12/2016.. تعود إلى قصة حبك القديمة

نقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج الثور على الصعيد المهنى فهم من أصحاب الحس الفنى العميق فهم ذو آراء مميزة وخبرة جيدة بمجريات الأمور و حدس قوى نادراً ما يخيب وانتقادات لاذعة لمن لا يروق لهم.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى:

حظ غير موفق اليوم فى المشروعات الاستثمارية، أنت لا تجيد العمل فى حالة مزاجية سيئة، حاول أن تخرج اليوم بأقل خسائر ممكنة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى:

لقاء بشخص عزيز على قلبك يأخذك إلى قصة حب قديمة، ربما تكون هذه فرصة جديدة لإعادة تصحيح خطأك وعليك أن تفكر بشكل دقيق وسريع فيما يجب أن تفعل.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى:

ممارسة التمارين التى تقوى التركيز الذهنى مثل اليوجا ستساعدك كثيراً فى تحسى حالتك المزاجية التى تأثرت فى الأيام السابقة بضغوط العمل ومشاكله.

توقعام علماء الفلك لمواليد برج الثور:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أنيتمرد على عدد من الأوضاع التى أصبحت تمثل عبء كبير عليه، ليعود بعدها إلى طبيعته وريادته المهنية.