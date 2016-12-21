أخبار عاجلة

مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 21/12/2016.. تعود إلى قصة حبك القديمة

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 21/12/2016.. تعود إلى قصة حبك القديمة حظك اليوم برج الثور الأربعاء 21/12/2016.. تعود إلى قصة حبك القديمة

>

نقدم لكم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج الثور على الصعيد المهنى فهم من أصحاب الحس الفنى العميق فهم ذو آراء مميزة وخبرة جيدة بمجريات الأمور و حدس قوى نادراً ما يخيب وانتقادات لاذعة لمن لا يروق لهم.

 

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى:

حظ غير موفق اليوم فى المشروعات الاستثمارية، أنت لا تجيد العمل فى حالة مزاجية سيئة، حاول أن تخرج اليوم بأقل خسائر ممكنة.

 

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى:

لقاء بشخص عزيز على قلبك يأخذك إلى قصة حب قديمة، ربما تكون هذه فرصة جديدة لإعادة تصحيح خطأك وعليك أن تفكر بشكل دقيق وسريع فيما يجب أن تفعل.

 

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى:

ممارسة التمارين التى تقوى التركيز الذهنى مثل اليوجا ستساعدك كثيراً فى تحسى حالتك المزاجية التى تأثرت فى الأيام السابقة بضغوط العمل ومشاكله.

 

توقعام علماء الفلك لمواليد برج الثور:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أنيتمرد على عدد من الأوضاع التى أصبحت تمثل عبء كبير عليه، ليعود بعدها إلى طبيعته وريادته المهنية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى