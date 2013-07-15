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الحلقة الخامسة من "أهل الجنة": صفات الشخص الذي يغتاب الآخرين

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الحلقة الخامسة من "أهل الجنة": صفات الشخص الذي يغتاب الآخرين الحلقة الخامسة من "أهل الجنة": صفات الشخص الذي يغتاب الآخرين

كتب : فاطمة النشابي منذ 30 دقيقة

خصص مصطفي حسني، الحلقة الخامسة من برنامجه "أهل الجنة" للحديث عن صفات حافظ اللسان، الذي تخلق بخلق الرحمن، وقرر أن يكُف لسانه عن الغيبة؛ لأنه يعلم أن الغيبة من أكبر الكبائر.

حيث قال حسني، إن من يحافظ لسانه يكون بجوار النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنة، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وقال إن الشيطان يسعي لجعل الإنسان "يغتاب الآخرين"، حيث الشيطان نجح في انتشار هذه الصفة بين آمة محمد.

وقال حسني، إن صفات الشخص المغتاب هي "غيبة الصفات أي الحديث عن الصفات التى يتمتع بها الشخص، وغيبة التصرفات، وأخيرا غيبة الأفكار والممتلكات الخاصة".

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