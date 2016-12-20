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بدء حملة المسح الشامل لـ«فيروس C» بجنوب سيناء

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بدء حملة المسح الشامل لـ«فيروس C» بجنوب سيناء بدء حملة المسح الشامل لـ«فيروس C» بجنوب سيناء

محافظة جنوب سيناء

(أ.ش.أ)

أعلن الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، عن بدء إجراءات المسح الشامل للفحص والتحاليل الطبية الشاملة للكشف عن فيروس “سي”، بالمحافظة لجميع العاملين في القطاع الصحي بهدف التأكد من عدم الإصابة بالفيروس.

وأوضح أبو هاشم، في تصريح له، أنه في حالة تأكيد التحاليل الطبية الإصابة بالفيروس، يتم إدراجهم ضمن الكشوف الخاصة لعلاج الفيروس، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة عبارة عن حملة قومية أطلقها رئيس الوزراء على مستوى الجمهورية لإعلان خالية من فيروس سي عام 2020.

وأكد أبو هاشم، أن الحملة ليست فقط للعاملين بالقطاع الصحي، ولكن لجميع المواطنين بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مشيرًا إلى أن نتيجة الكشف والتحليل تظهر في نفس اليوم، ويتم تجميع جميع الحالات في كشوفات خاصة لإرسالها يوم الخميس من كل أسبوع، لوزارة الصحة حتي يتم تحديد عدد الحالات المصابة بالفيروس وإدراجها ضمن الحالات التي لابد من خضوعها للعلاج.

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