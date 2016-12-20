أخبار عاجلة

مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اﻷوقاف: لا تعين للأئمة دون اختبارات تقديرا لهيبة المنبر لإبعاد غير المؤهلين

Google+ Print
اﻷوقاف: لا تعين للأئمة دون اختبارات تقديرا لهيبة المنبر لإبعاد غير المؤهلين اﻷوقاف: لا تعين للأئمة دون اختبارات تقديرا لهيبة المنبر لإبعاد غير المؤهلين

وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة

أكدت وزارة الأوقاف، أنها ماضية فى إتمام مسابقة الأئمة، وتعيين كل من يجتاز الاختبارات المقررة من المتقدمين.

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال تعيين أى خطيب دون أن يجتاز الامتحانات المقررة، وذلك حفاظًا على هيبة المنبر وتقديرًا لأهمية أن يكون الإمام مؤهلا تأهيلا علميًا كافيًا فى ظل هذه اللحظات التى يعد عمل غير المؤهل إمامًا أمرًا كارثيًا وفى منتهى الخطورة وعكس ما يقتضيه تجديد الخطاب الدينى وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

جاء ذلك بعد اعتصام خطباء أمام المكافأة بمجلس الوزراء لتعينهم معترضين على المسابقة، مطالبين بتعينهم بدون مسابقات، حيث قام الأمن بفض الاعتصام قبل ساعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا