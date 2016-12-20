اﻷوقاف: لا تعين للأئمة دون اختبارات تقديرا لهيبة المنبر لإبعاد غير المؤهلين

أكدت وزارة الأوقاف، أنها ماضية فى إتمام مسابقة الأئمة، وتعيين كل من يجتاز الاختبارات المقررة من المتقدمين.

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال تعيين أى خطيب دون أن يجتاز الامتحانات المقررة، وذلك حفاظًا على هيبة المنبر وتقديرًا لأهمية أن يكون الإمام مؤهلا تأهيلا علميًا كافيًا فى ظل هذه اللحظات التى يعد عمل غير المؤهل إمامًا أمرًا كارثيًا وفى منتهى الخطورة وعكس ما يقتضيه تجديد الخطاب الدينى وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

جاء ذلك بعد اعتصام خطباء أمام المكافأة بمجلس الوزراء لتعينهم معترضين على المسابقة، مطالبين بتعينهم بدون مسابقات، حيث قام الأمن بفض الاعتصام قبل ساعات.