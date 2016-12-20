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العاهل الأردني يعقد اجتماعًا لمتابعة الأحداث الأخيرة في الكرك

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العاهل الأردني يعقد اجتماعًا لمتابعة الأحداث الأخيرة في الكرك العاهل الأردني يعقد اجتماعًا لمتابعة الأحداث الأخيرة في الكرك

ملك-الأردن

 

(أ.ش.أ)

عقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة الأحداث الأخيرة في الكرك، وبصورة مباشرة من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بعمان، وذلك حسبما أفاد بيان صدر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي.

وكان وزير الدولة لشئون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الأردنية محمد المومني، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، بمقر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بعمان، أن القوة الأمنية المشتركة نجحت في إلقاء القبض على مطلوب آخر من أفراد الخلية الإرهابية، التي تم تصفيتها في الكرك جنوبي الأردن، مؤكدًا أن العملية لازالت مستمرة لاجتثاث منابع الإرهاب بمختلف مناطق المملكة، داعيًا إلى الالتفاف حول القيادة والأجهزة الأمنية الأردنية.

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